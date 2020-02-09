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Ханю выиграл чемпионат четырех континентов и повторил достижение Загитовой
Двукратный олимпийский чемпион забрал единственный недостающий титул.
Японец Юдзуру Ханю выиграл проходящий в Сеуле чемпионат четырех континентов и стал обладателем всех титулов в фигурном катании.
За прокат двух программ 25-летний фигурист получил 299,42 балла. В короткой программе (111,82 балла) Ханю обновил мировой рекорд Нэтана Чена. Второе место занял американец Джейсон Браун (274,82), третьим стал еще один представитель Японии Юма Кагияма (270,61).
Ханю – победитель Олимпийских игр, чемпионата мира, чемпионата четырех континентов, финала Гран-при и юниорского чемпионата мира. Кроме него, подобного достижения добились шесть фигуристов, включая Алину Загитову и Максима Транькова.
- В женских соревнованиях победила японка Рика Кихира и обошла Загитову в рейтинге лучших фигуристок ISU.
- Чемпионат четырех континентов – аналог чемпионата Европы для фигуристов из Америки, Азии, Африки и Океании.
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