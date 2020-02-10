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«Пожалуйста, надевайте маски в людных местах». Медведева призвала фанатов беречь здоровье
Женя заботится о подписчиках.
Российская фигуристка Евгения Медведева призвала подписчиков в инстаграме беречь здоровье – защищать себя от микробов с помощью медицинской маски.
Из-за эпидемии короновируса многие в последнее время прибегают к этой превентивной мере, и российская фигуристка – не исключение. «Пожалуйста, надевайте маски в людных местах», – написала Женя в сторис инстаграма, выложив фото из самолета.
- Медведева – двукратный серебряный призер ОИ-2018, двукратная чемпионка мира (2016, 2017), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017).
- По данным ВОЗ, коронавирусом заражены 37 558 человек (из них 37 251 в материковом Китае). Более 900 человек погибло.
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