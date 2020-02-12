Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова выложила новое фото в инстаграме.

На снимке 17-летняя фигуристка позирует на фоне суровой природы – гор и неспокойного озера. Фото зафильтровано в холодных синих тонах, что придает ему дополнительную эпичность.

В декабре Алина объявила о приостановлении карьеры и досрочном завершении соревновательного сезона.

С 6 по 9 февраля она выступала в Цюрихе (Швейцария) на шоу Art on Ice.

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