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Мечтательная Загитова поделилась нереально магическим фото

Мечтательная Загитова поделилась нереально магическим фото
Eurosport

1 час назад

Фильтры добавляют фотографии олимпийской чемпионки эпичности.

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова выложила новое фото в инстаграме.

На снимке 17-летняя фигуристка позирует на фоне суровой природы – гор и неспокойного озера. Фото зафильтровано в холодных синих тонах, что придает ему дополнительную эпичность.

  • В декабре Алина объявила о приостановлении карьеры и досрочном завершении соревновательного сезона.
  • С 6 по 9 февраля она выступала в Цюрихе (Швейцария) на шоу Art on Ice.

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