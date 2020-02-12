Мечтательная Загитова поделилась нереально магическим фото
Фильтры добавляют фотографии олимпийской чемпионки эпичности.
Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова выложила новое фото в инстаграме.
На снимке 17-летняя фигуристка позирует на фоне суровой природы – гор и неспокойного озера. Фото зафильтровано в холодных синих тонах, что придает ему дополнительную эпичность.
- В декабре Алина объявила о приостановлении карьеры и досрочном завершении соревновательного сезона.
- С 6 по 9 февраля она выступала в Цюрихе (Швейцария) на шоу Art on Ice.
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