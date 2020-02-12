Евгения Медведева на час задержала важное объявление – оказалось, что речь про ее магазин

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева 12 февраля в первой половине анонсировала важное объявление.

В сторис инстаграма фигуристка сообщила, что хочет кое-что рассказать в 15:00 (мск).

Но в течение часа от Медведевой не было никаких новостей, волнующиеся пользователи социальных сетей запустили хэштег #МедведеваГдеТы и начали постить разные мемы.

Лишь в 16:10 мск инстаграм Жени обновился – возможно, фигуристка, находящаяся в Токио, просто перепутала часовые пояса. Но, может быть, она богиня маркетинга: объявление, вопреки ожиданиям, не касалось карьеры фигуристки, Медведва представила новые товары для своего магазина.

Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы, дважды серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхёнчхане.

В сезоне-2019/20 Евгения не попала в Финал Гран-при и не выступила на чемпионате России.

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