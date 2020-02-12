Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева вынуждена искать работу из-за пропуска предстоящего юношеского чемпионата мира.

На юношеском чемпионате России девушка заняла четвертое место в парных танцах на льду вместе с партнером Андреем Филатовым и не прошла отбор на мировое первенство. «В прошлом году я заняла второе место на юниорском чемпионате мира, и моя зарплата стала полностью покрывать расходы на жилье, еду и дорогу на тренировки. Я бы даже сказала, мне хватает на хорошую жизнь. Но на следующий турнир я не поеду, и половина зарплаты урежется. Придется работать, подкатки искать», – рассказала спортсменка в интервью «Спорт-Экспрессу».

ЮЧМ пройдет с 4 по 8 марта в Таллине.

17-летняя фигуристка уже учится на тренера.

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