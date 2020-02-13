Российские фигуристки Алина Загитова, Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова попали на обложку журнала Tatler и рассказали о планах на будущее.

«Готовлюсь к поступлению в Российский государственный университет физической культуры. Хочу отучиться на тренера и, как Этери Георгиевна воспитывать новых чемпионов», – заявила 17-летняя Загитова.

«Сейчас я сконцентрирована на отработке программ. В планах выучить все четверные прыжки и победить на Олимпиаде. В группу к Этери Георгиевне я пришла в 11 лет. В этой команде были лучшие тренеры и занималась Женя Медведева. Она для меня пример трудолюбия.

Я люблю все свои программы, они все разные. Мне не нравится выступать два сезона подряд с одной. В этом сезоне мы подготовили произвольную программу под саундтрек «Игры престолов». Я за три недели посмотрела все восемь сезонов этого сериала», – сказала 15-летняя Трусова.

А вот и сама обложка:

В сезоне-2019/20 Косторная, Щербакова и Трусова заняли полный подиум в финале Гран-при, на чемпионате России и чемпионате Европы. В марте они выступят на чемпионате мира.

Загитова приостановила спортивную карьеру.

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