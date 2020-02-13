Российская фигуристка Евгения Медведева поучаствует в шоу, посвященном 25-летнему юбилею японского мультфильма в стиле аниме «Сейлор Мун».

20-летняя Женя исполнит главную роль Сейлор Мун. Она выступила на посвященной событию пресс-конференции и предстала в образе героини.

«Собираюсь много тренироваться и работать, чтобы стать Сейлор Мун. Костюм очень удобный, никакого дискомфорта нет. Парик добавляет образу реалистичность. Сделаю все возможное, чтобы быть похожей на настоящую Сейлор Мун. Я тренировалась у зеркала – работала над мимикой», – заявила Медведева.

В шоу, которое состоится 5-7 июня, также приглашены Сатоко Мияхара, Мираи Нагасу, Алиса Чиссни, Эндрю Поже, Джейсон Браун и Курт Браунинг.

В начале взрослой карьеры Медведева выступала в образе Сейлор Мун на японских шоу.

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