Getty Images

Южнокорейская фигуристка исполнила 2 четверных – риттбергер еще не прыгала даже Трусова

Южнокорейская фигуристка исполнила 2 четверных – риттбергер еще не прыгала даже Трусова
Eurosport

1 час назад

В группе Тутберидзе напряглись: Трусова в недавнем интервью только заявила о намерении выучить риттбергер.

Южнокорейская фигуристка Ю Ён исполнила на тренировке два четверных прыжка – лутц и риттбергер.

15-летняя фигуристка изучает новые элементы в процессе подготовки к чемпионату мира, который пройдет в марте в Монреале (Канада).

Лутц на официальных международных соревнованиях исполняют российские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова, риттбергер никто из женщин еще не делал.

  • В сезоне-2019/20 Ён выиграла юношескую Олимпиаду, стала второй на чемпионате четырех континентов и заняла третье место на этапе Гран-при в Канаде.
  • Фигуристка также владеет тройным акселем, который успешно приземляла на соревнованиях.

Трусова сделала крутой элемент в паре с тренером из группы Тутберидзе

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме