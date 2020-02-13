Южнокорейская фигуристка Ю Ён исполнила на тренировке два четверных прыжка – лутц и риттбергер.

15-летняя фигуристка изучает новые элементы в процессе подготовки к чемпионату мира, который пройдет в марте в Монреале (Канада).

Лутц на официальных международных соревнованиях исполняют российские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова, риттбергер никто из женщин еще не делал.

В сезоне-2019/20 Ён выиграла юношескую Олимпиаду, стала второй на чемпионате четырех континентов и заняла третье место на этапе Гран-при в Канаде.

Фигуристка также владеет тройным акселем, который успешно приземляла на соревнованиях.

Трусова сделала крутой элемент в паре с тренером из группы Тутберидзе

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме