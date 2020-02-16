Российский тренер Этери Тутберидзе рассказала о пути становления фигуристки Алины Загитовой.

«Я поняла, что у меня есть хороший материал, чтобы сделать из нее чемпионку. У нее была нужная выучка и осознание того, что нужно делать. Я почувствовала, что она пытается услышать мои советы. Поэтому я сразу взяла ее к себе. Никогда не ощущала в ней особого таланта.

Катание у нее было не очень четкое, а прыгала она только риттбергер. Но меня покорил ее взгляд. Он как бы говорил: «Спасите меня». Некоторых фигуристок нужно учить, как занимать ту или иную позу. Алина просто вставала в позу и это было прекрасно. Ее сила была в том, что она чувствовала правильную позу», – цитирует Тутберидзе «Матч ТВ» со ссылкой на Yahoo! Japan.

Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, победительница финала Гран-при (2017).

В декабре прошлого года Загитова объявила, что временно приостанавливает карьеру.

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