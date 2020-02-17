Олимпийская чемпионка Алина Загитова сообщила, что планирует вернуться на лед в сезоне-2020/21.

«Сложный вопрос. Я для себя еще до конца не решила. Спасибо за то, что вы в меня верите и поддерживаете меня. Я попытаюсь и сделаю все, что от меня зависит, чтобы на следующий сезон выйти на соревнования и радовать своими прокатами», – сказала Загитова.

Ее интервью в документальном фильме «Королева Загитова: правда о ее карьере» на японском телеканале Asahi TV процитировал «Чемпионат».

17-летняя спортсменка в декабре 2019 года объявила о приостановке спортивной карьеры. Алина пропустила первенство страны и Евро.

Загитова – первая русская фигуристка, ставшая чемпионкой России, мира и Европы и Олимпийских игр.

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