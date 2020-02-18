Главный редактор журнала Tatler Ксения Соловьева поделилась впечатлениями от фотосессии с участием российских фигуристок Алины Загитовой, Алены Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

«Сейчас на нашей обложке в канун чемпионата мира по фигурному катанию в канадском Монреале сразу четыре чемпионки. Я была на съемке. Это обычные девочки, ведущие себя отнюдь не по-чемпионски. Совсем не разбираются в моде – хватали с вешалок платья по велению сердца, не сверяясь с бирками. Не могли простоять пять минут на каблуках – при том, что коньки не снимают по восемь часов. В жизни выглядят года на три младше, чем им есть на самом деле – ощущение, что совсем недавно они играли в куклы.

Из студии мы уходили вместе с Аленой Косторной, победительницей декабрьского финала Гран-при в Турине. Она ехала домой на такси совершенно одна. «Отсюда до моего Речного вокзала совсем близко, двадцать минут. А вообще я каждый день езжу на каток в Беляево. Час двадцать». Девочки, если бы можно было поставить вас всех на верхнюю ступеньку пьедестала почета, как на нашу обложку…» – заявила Соловьева.

В комментариях Соловьеву уже критикуют за неоднозначное высказывание – в частности, за то, что она во всеуслышание обрисовала маршрут несовершеннолетней Косторной. Вот некоторые:

«Ужасно безграмотный пост. Отвратительно так писать о девочках, которые приносят нашей стране медали. Позор вам!»

«Спасибо за бесполезную информацию, попытки унизить гордость России и за то, что осветили маршрут несовершеннолетней спортсменки».

«Очень странная статья на самом деле, неприятный осадок. Вы выставили девочек какими-то недалекими. А они настоящие труженицы, чемпионки! Да и зачем гордиться тем, что вы отправили Алену одну на такси? Неужели вы не побеспокоились на этот счет? Еще бы полный адрес написали...»

Косторная, Щербакова и Трусова отобрались для участия в ЧМ-2020.

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