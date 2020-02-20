Фигурное катание в нынешнем виде, возможно, доживает последние пару лет. ISU твердо решил бороться с перекосом в техническую сторону у одиночников и предлагает революционные изменения уже с постолимпийского сезона-2022/23.

На июньский конгресс ISU в таиландском Пхукете вынесется абсолютно новый формат выступлений:

Короткую и произвольную программы приведут к единому таймингу – 3 минуты 30 секунд (сейчас короткая – 2 минуты 40 секунд, произвольная – 4 минуты ровно);

Большой разницы в количестве элементов короткой (7) и произвольной (12) больше не будет. Можно предположить, что их тоже унифицируют;

Главное нововведение: в технической программе техника будет иметь вес в 60% от общей суммы баллов, компоненты – 40%, в произвольной наоборот – 40% на 60% в пользу компонентов.

Новая система пока просматривается лишь на уровне контура. Например, неизвестно ни точного количества прыжков в программах (судя по таймингу – около пяти), ни количество разрешенных четверных – ключевой элемент баланса первой и второй оценки. Лимит квадов в 4+2 (техническая+произвольная), 3+1 или 2+0 поведут фигурку по совершенно разным путям развития, так что в этой детали кроется поистине дьявольская сила.

Нейтан ЧенGetty Images

ISU отказался от варианта с полным разделением программ на техническую и артистическую, по которому второе выступление не включало прыжковые элементы, и медали выдавались бы отдельно за каждую программу. И хотя глава технического комитета ISU Фабио Бьянчетти не исключил подобного разделения в будущем, выглядит это больше как страшилка. Пока фигурное катание от крайне спорного решения пронесло.

Новость хорошая: грядущий апдейт, хоть и является самым мощным разворот фигурки со времени отмены оценки 6.0 в 2004 году, выглядит хотя бы заслуживающим обсуждения, а не будит желание вызвать психовоз, как прошлая затея международной федерации. Основная идея, по слова Бьянчетти, заключается в том, чтобы «подтолкнуть фигуристов совершенствовать не только техническую сложность программ, на которую сейчас тратится гораздо больше времени, чем на связки и хореографические элементы».

Новость плохая: предложенная система никак эту проблему не решает – нынешняя система вполне может уравнять в важности технические и компонентные баллы. Все упирается в некомпетентность судей.

Вторая оценка уже давно перестала отражать уровень компонентов – рейтинг фигуриста, влиятельность национальной федерации, домашнее судейство – все что угодно, кроме непосредственно пяти оцениваемых элементов. Например, оценки Саши Трусовой за короткую – очевидно, не самой крутой катальщицы, практически идентичны оценкам Алены Косторной и других лидеров мировой фигурки. Да и в произвольной разница всего 5-6 баллов, которые перекрываются одним квадом. Трусова, например, заходила в этом сезоне на пять четверных. Примеров с русскими или иностранными спортсменами, чьи компоненты необъяснимо резко взлетают к топовым (см. Кевин Аймо в этом сезоне) или из высоких перешли в неадекватно высокие (см. Загитова и Медведева в Пхёнчхане-2018) – миллион. Каждый из этих примеров абсолютно сводит на нет важность второй оценки, и виноваты в этом, конечно, не фигуристы.

Александра ТрусоваGetty Images

Девятки за компоненты стали нормой абсолютно для всех топов. Реальные скиллы неважны – техническая оценка подбросит заодно и компоненты повыше. Как не в идеальном, а в реальном мире, решает эту проблему новая система оценки, где компоненты начинают играть еще большую роль? Правильно, никак.

Хотя у ISU есть примеры довольно успешной борьбы с застарелыми проблемами. В прошлом сезоне внезапно строже наказывали за недокруты – теперь техническая оценка может за время повторов слететь на 10-15 баллов, и никого это уже не удивляет. Судейская панель приедается настолько, что порой даже крайне пограничные ситуации трактуются не в пользу фигуристов. Жестоко, но эти моменты заставляют в следующий раз реально доводить элементы до ума. С компонентами то же самое: международной федерации достаточно провести пару семинаров и дать команду «фас», чтобы разница в компонентах стала значимой в борьбе за медали. Для леди можно еще и коэффициент до мужского довести (с 0,8 и 1,6 до 1 и 2 соответственно) – юным квадисткам точно придется подтягивать skating skills для победы. Но пока даже намеков на бурную деятельность в этом направлении нет, а, значит, надеяться можно только на внезапное массовое божественное прозрение среди судей.

Все это не значит, что в новой системе нет необходимости – перекос в сторону техники действительно есть, и с ним нужно что-то делать. Проблема в половинчатости мер. Пока вместо работы с судейским произволом ISU по факту дает панели еще больше рычагов для влияния результатом. При такой стратегии сбалансировать фигурку не поможет ни одна даже самая выверенная система.

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