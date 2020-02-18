Олимпийская чемпионка-2014 в женском одиночном катании Аделина Сотникова попала в московскую городскую больницу №67.

Источник агентства «РИА Новости» сообщил, что бывшую фигуристку госпитализировали, она попала в отделение первой нейрохирургии. Собеседник медиа отказался от уточнения диагноза и состояния 23-летней спортсменки.

Источники Sport24 добавили, что Сотниковой сделали операцию, она находится в больнице не первый день. На фотографиях, опубликованных на сайте, девушка сидит в шейном воротнике перед кабинетом врача. Агент Аделины Мария Шашина отказалась от комментариев.

Телеграм-канал «Мутко против» заявил, что госпитализация Сотниковой – плановая, в лечебное заведение ее направили из поликлиники с диагнозом «остеохондроз».

Аделина Сотникова в Сочи в 2014 году стала первой в истории России и СССР олимпийской чемпионкой в женском одиночном фигурном катании.

Официально спортсменка не объявляла о завершении карьеры, но не выступала на официальных соревнованиях с 2016 года.

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