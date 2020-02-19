Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова прокомментировала информацию о собственной госпитализации.

«Уважаемые мои и любимые болельщики, большое спасибо за ваше искреннее беспокойство за мое здоровье. Со мной уже все хорошо. Операция прошла успешно – я в надежных руках. Немного переработала. Впереди еще реабилитация, но я справлюсь и, надеюсь, совсем скоро мы увидимся с вами», – написала фигуристка в инстаграме.

18 февраля, медиа написали о плановой госпитализации 23-летней Сотниковой в одну из московских больниц. Девушке сделали операцию, источники также сообщали об остеохондрозе Аделины.

Сотникова – первая олимпийская чемпионка из России и СССР в женском одиночном фигурном катании.

Она официально не объявляла о завершении карьеры, хотя не выступает на профессиональном уровне с 2016 года.

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