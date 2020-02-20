Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал об отношениях с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой и ее уходе от Этери Тутберидзе.

«С Женей Медведевой я в отличных отношениях, и с мамой ее в прекрасных отношениях, и с Этери в прекрасных отношениях. Этери я по телефону сказал: «Женя могла уйти, но ее стопроцентная ошибка, что она ушла без цветов и без спасибо». Это просто некрасивый поступок. Все остальное она вправе делать, как хочет.

Почему Женя не подарила цветы Этери? Боялась, что она ее просто по башке ударит и проломит голову. Этери – эмоциональный человек. Сейчас бы она уже не проломила голову, а в тот момент – уверенности нет. Казалось, что может. Жене просто было страшно. Я реально считаю, что так оно и было. Хотя можно было прийти в шлеме. Помирятся ли они? Я думаю, они и не ссорились», – сказал 57-летний Жулин в интервью ютьюб-каналу Елены Родиной.

Жулин – тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

Медведева ушла от Тутберидзе к Брайану Орсеру после завершения сезона-2017/18.

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