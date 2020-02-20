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Плющенко посоветовал Медведевой завершить карьеру

Плющенко посоветовал Медведевой завершить карьеру
Eurosport

43 мин. назад

Евгений хочет, чтобы фигуристка повторила путь Аделины Сотниковой.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко посоветовал российской фигуристке Евгении Медведевой завершить спортивную карьеру и сосредоточиться на выступлениях в шоу.

«Медведева столько лет представляла нашу страну, что мне кажется, ей уже надо закончить со спортом и не кататься. Переходить в шоу и получать там удовольствие. Потому что конкурировать с девочками с четверными прыжками невозможно. Если она хочет быть пятой, седьмой – это ее выбор.

Туктамышевой объективно будет очень сложно, но у Лизы есть аксель и уже четверной тулуп. Еще сезончик можно посмотреть, как будет получаться перед Олимпиадой. Но надо объективно оценивать свои силы и силы соперниц. А соперницы растут и растут. Можно, конечно, надеяться на травму у соперника, что кто-то вылетит. Алена Канышева же попала под травму, ушла в танцы. Сейчас в целом активная текучка.

Может быть, стоит менять гражданство, это выбор самих фигуристок. Я бы даже приветствовал такое. Много классных девочек и мальчиков у нас. Это спорт, и надо искать возможности выступать, самореализовываться. Если есть шанс кататься за другую страну – почему нет?» – цитирует 37-летнего Плющенко «Спорт-Экспресс».

  • Медведева завершила сезон после снятия с чемпионата России.
  • На чемпионате мира Россию представят Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.

10 лет назад Плющенко проиграл в Ванкувере. Дело не в четверном, а в двойном, который он не прыгнул

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