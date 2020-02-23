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Они сделали фигурку главным сериалом о спорте эпохи Netflix. Почему Медведева vs Загитова – навсегда

Они сделали фигурку главным сериалом о спорте эпохи Netflix. Почему Медведева vs Загитова – навсегда
Александр Петров

47 мин. назад

Главному русскому триумфу и трагедии Пхёнчхана одновременно исполнилось 2 года.

«Есть такие моменты, когда очень многие люди могут вспомнить: в этот день, в этот момент я был там-то. Потому что момент этот незабываем». Василий Уткин сказал это, вспоминая теперь уже обнуленную биатлонную эстафету в Сочи, но список таких событий легко сможет продолжить каждый: матчи с Испанией и Хорватией на домашнем футбольном ЧМ, огненный четвертьфинал на Евро-2008 с Голландией, победа волейболистов в олимпийском Лондоне, золотой гол Ковальчука в Квебеке, камбэк хоккейной молодежки Брагина в Баффало...

И, конечно же, женская произвольная в Пхёнчхане, которая стоит особняком хотя бы потому, что великолепная победа и великая радость неизбежно вызывает в памяти душеизничтожающую сцену со слезами 18-летней девочки, которая выдала два проката жизни, но так и осталась второй.

Евгения Медведева

Евгения МедведеваGetty Images

Вы ведь помните свою реакцию, когда зажглись баллы Жени? Сколько спрашивал смотревших ту трансляцию, их реакция чаще всего повторяла эмоции той, за кого переживалось – тихая радость, как у Алины, слезы и отчаяние, как у Жени, и непередаваемое замешательство, как у всех остальных.

Прошло ровно два года. Ни той, ни другой на главных стартах мы уже не видим, и не факт, что увидим вновь, но Пхёнчхан в нас до сих пор так до конца и не отгорел. Мы так до конца не осознали, что произошло 23 февраля 2018 года, кроме линейного подведения итогов «на первый-второй рассчитайсь».

А ведь именно произвольная в Пхёнчхане окончательно уничтожила понятие фигурки именно как фигурного КАТАНИЯ в пользу технического превосходства. Взгретая, как чернобыльский реактор, оценка за компоненты – 77,5 у Медведевой и 75 в дебютный взрослый сезон у Загитовой – стала одновременно и лебединой песней, и началом тренда. Настолько стратосферно высокой второй оценки действительно больше не ставили никому, зато общая инфляция компонентов именно с Пхёнчхана стала нормой и окончательно прибила главный дуализм фигурки – искать что-то свежее и новое в хореографической части перестало быть хоть сколько-нибудь обязательным фактором претензий на медали.

Хотя тогда все эти частности никого не волновали, ведь в тот миг и не существовало. Так всегда происходит на Играх, когда появляется легкое ощущение конца если не истории, то хоть бы какой-то маленькой жизни. Но 23 февраля в Пхёнчхане было прямо отчетливое ощущение кульминации всего.

Золота от фигуристок измученная русская душа ждала всю Олимпиаду (печальный факт: победы в хоккее без игроков НХЛ интересны разве что Роману Ротенбергу, но никак не истории). Пройдя через все обернувшиеся аббревиатурой OAR вместо флага унижения, нелепые отстранения спортсменов, лишение только что выигранных медалей – она терпела ради предпоследнего дня, ради золота для одной из двух блистательных девушек. Россия, можно сказать, поехала в этот Пхёнчхан только ради их триумфа. Выходит, кстати, что Медведева, стоя за пару месяцев до этого на трибуне перед членами исполкома МОК, выбивала себе право проиграть Загитовой. И кто теперь скажет, что ирония не бессердечная сука.

Алина Загитова и Евгения Медведева

Алина Загитова и Евгения МедведеваGetty Images

Пхёнчхан-2018 и пара месяцев после него вместили в себя столько драматических событий, что породили сразу несколько долгоиграющих болельщицких эпосов:

  • Затравленная Алина Загитова против всех. От Тарасовой и родной федерации до судей и, в конце концов (особенно после приостановки карьеры), самой Этери Георгиевны;
  • Медведева, предавшая любимого тренера. С легкой руки Тутберидзе вброшенная в медиапространство фраза Жени об Алине «Почему вы не оставили ее еще на год в юниорах» будет преследовать двукратную чемпионку мира до конца карьеры, а ставшая меметичной тема с букетом на прощание и спустя два года продолжает собирать рекордный трафик – новость с фантазией Жулина на заданную тему возглавила евроспортовский топ по просмотрам за неделю. Да-да, в феврале 2020-го;
  • Медведева в Канаде у Орсера как проект ФФКР по отмыванию денег. Вы не поверите, но есть и такая теория заговора, которая до сих пор часто мелькает в комментариях.

Каждый из этих эпосов давно живет своей жизнью, совершенно не пересекаясь с реальностью. В этом и есть главный феномен тех событий – ни одно другое противостояние в фигурке и близко не сгенерировало столько контента. Хотя великих битв хватало: хоть Ягудин против Плющенко, хоть Орсер против Бойтано. Но они развернулись в доинтернетную эпоху и не могли даже мечтать о таком медиаряде.

Четырехлетняя эпоха Медведевой и Загитовой, которая включила в себя доминирование первой, пхёнчханскую трагедию и триумф обеих девчонок в Сайтаме на ЧМ, для каждой – свой, но очень похожий преодолением себя по ходу сверхнеудачного сезона, глобально ничего не дала фигурке в техническом плане. Она не двинула фигурку принципиально вперед – введенная Медведевой мода на прыжки с руками наверх или перенос всего и вся во вторую половину Загитовой – это не более чем частности. Но эта битва сделала гораздо большее – в эпоху победившего Netflix две девчонки-тинейджерки превратили свой вид даже не в шоу, а как раз в самый что ни на есть крутой и бьющий рекорды просмотров сериал про спорт, сделанный по всем законам драматургии этого жанра, еще и создаваемый в live-режиме.

Теперь фигурное катание – это не только и подчас даже не столько собственно соревнования. Любые мало-мальски интересные события в подтрибунке, будь то провожающий Медведеву взгляд Глейхенгауза или чихуахуа Тина на прессухе Трусовой, собирают больше просмотров, чем прокаты. Любые публичные высказывания топовых русских леди раскладываются на молекулы в поисках скрытых смыслов. Любые, даже самые нейтральные интервью, где хоть как-то упоминаются их фамилии мгновенно поджигают торфяники на территории в тысячи комментариев. Да, собственно, теперь все это есть кому обсуждать – фигурка обзавелась полноценными сериальными фандомами, и это тоже побочный эффект медийного антагонизма Жени и Алины.

Даже главный закон любого сериала – своевременный ввод новых главных персонажей происходит в фигурке на том же временном отрезке, что и в реальном сериалопроизводстве – 1-2 года. Прежние героини ушли на второй план, уступив центральные сюжетные линии дерзкому юниорскому трио, а за кем мы будем следить в олимпийском сезоне до конца не знают даже создатели франшизы с катка «Хрустальный».

В этом смысле Пхёнчхан-2018 вполне можно считать ярким и эмоциональным финалом первого сезона, который задает планку всем последующим. Наша память так устроена: даже спустя несколько десятков серий интонацию, настроение и образ проекта все равно продолжают определять те, кто были в самом начале. «Настоящий детектив» – это все равно чуть-чуть потягивающий у копов пиво Lone Star Мэттью Макконахи, а «Карточный домик», сколько эпизодов с Робин Райт на потеху феминисткам ни сними, ассоциируется только с Фрэнком Андервудом в исполнении Кевина Спейси. Фигурное катание точно так же еще долго будет жить в парадигме противостояния Карениной и Дон Кихота, даже если Женя и Алина никогда больше не выйдут на лед и разыгрывать новые олимпийские медали будут совсем другие действующие лица.

В конце концов, далеко не каждым удается стать главной, если не единственной обложкой целой Олимпиады. А вот им удалось. Мы говорим Пхёнчхан – подразумеваем Медведеву против Загитовой, мы говорим Медведева против Загитовой – подразумеваем Пхёнчхан.

«Триксель-пиксель» – главный авторский телеграм-канал о фигурке. Но это не точно

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