«Есть такие моменты, когда очень многие люди могут вспомнить: в этот день, в этот момент я был там-то. Потому что момент этот незабываем». Василий Уткин сказал это, вспоминая теперь уже обнуленную биатлонную эстафету в Сочи, но список таких событий легко сможет продолжить каждый: матчи с Испанией и Хорватией на домашнем футбольном ЧМ, огненный четвертьфинал на Евро-2008 с Голландией, победа волейболистов в олимпийском Лондоне, золотой гол Ковальчука в Квебеке, камбэк хоккейной молодежки Брагина в Баффало...

И, конечно же, женская произвольная в Пхёнчхане, которая стоит особняком хотя бы потому, что великолепная победа и великая радость неизбежно вызывает в памяти душеизничтожающую сцену со слезами 18-летней девочки, которая выдала два проката жизни, но так и осталась второй.

Евгения МедведеваGetty Images

Вы ведь помните свою реакцию, когда зажглись баллы Жени? Сколько спрашивал смотревших ту трансляцию, их реакция чаще всего повторяла эмоции той, за кого переживалось – тихая радость, как у Алины, слезы и отчаяние, как у Жени, и непередаваемое замешательство, как у всех остальных.

Прошло ровно два года. Ни той, ни другой на главных стартах мы уже не видим, и не факт, что увидим вновь, но Пхёнчхан в нас до сих пор так до конца и не отгорел. Мы так до конца не осознали, что произошло 23 февраля 2018 года, кроме линейного подведения итогов «на первый-второй рассчитайсь».

А ведь именно произвольная в Пхёнчхане окончательно уничтожила понятие фигурки именно как фигурного КАТАНИЯ в пользу технического превосходства. Взгретая, как чернобыльский реактор, оценка за компоненты – 77,5 у Медведевой и 75 в дебютный взрослый сезон у Загитовой – стала одновременно и лебединой песней, и началом тренда. Настолько стратосферно высокой второй оценки действительно больше не ставили никому, зато общая инфляция компонентов именно с Пхёнчхана стала нормой и окончательно прибила главный дуализм фигурки – искать что-то свежее и новое в хореографической части перестало быть хоть сколько-нибудь обязательным фактором претензий на медали.

Хотя тогда все эти частности никого не волновали, ведь в тот миг и не существовало. Так всегда происходит на Играх, когда появляется легкое ощущение конца если не истории, то хоть бы какой-то маленькой жизни. Но 23 февраля в Пхёнчхане было прямо отчетливое ощущение кульминации всего.

Золота от фигуристок измученная русская душа ждала всю Олимпиаду (печальный факт: победы в хоккее без игроков НХЛ интересны разве что Роману Ротенбергу, но никак не истории). Пройдя через все обернувшиеся аббревиатурой OAR вместо флага унижения, нелепые отстранения спортсменов, лишение только что выигранных медалей – она терпела ради предпоследнего дня, ради золота для одной из двух блистательных девушек. Россия, можно сказать, поехала в этот Пхёнчхан только ради их триумфа. Выходит, кстати, что Медведева, стоя за пару месяцев до этого на трибуне перед членами исполкома МОК, выбивала себе право проиграть Загитовой. И кто теперь скажет, что ирония не бессердечная сука.

Алина Загитова и Евгения МедведеваGetty Images

Пхёнчхан-2018 и пара месяцев после него вместили в себя столько драматических событий, что породили сразу несколько долгоиграющих болельщицких эпосов:

Затравленная Алина Загитова против всех. От Тарасовой и родной федерации до судей и, в конце концов (особенно после приостановки карьеры), самой Этери Георгиевны;

Медведева, предавшая любимого тренера. С легкой руки Тутберидзе вброшенная в медиапространство фраза Жени об Алине «Почему вы не оставили ее еще на год в юниорах» будет преследовать двукратную чемпионку мира до конца карьеры, а ставшая меметичной тема с букетом на прощание и спустя два года продолжает собирать рекордный трафик – новость с фантазией Жулина на заданную тему возглавила евроспортовский топ по просмотрам за неделю. Да-да, в феврале 2020-го;

Медведева в Канаде у Орсера как проект ФФКР по отмыванию денег. Вы не поверите, но есть и такая теория заговора, которая до сих пор часто мелькает в комментариях.

Каждый из этих эпосов давно живет своей жизнью, совершенно не пересекаясь с реальностью. В этом и есть главный феномен тех событий – ни одно другое противостояние в фигурке и близко не сгенерировало столько контента. Хотя великих битв хватало: хоть Ягудин против Плющенко, хоть Орсер против Бойтано. Но они развернулись в доинтернетную эпоху и не могли даже мечтать о таком медиаряде.

Четырехлетняя эпоха Медведевой и Загитовой, которая включила в себя доминирование первой, пхёнчханскую трагедию и триумф обеих девчонок в Сайтаме на ЧМ, для каждой – свой, но очень похожий преодолением себя по ходу сверхнеудачного сезона, глобально ничего не дала фигурке в техническом плане. Она не двинула фигурку принципиально вперед – введенная Медведевой мода на прыжки с руками наверх или перенос всего и вся во вторую половину Загитовой – это не более чем частности. Но эта битва сделала гораздо большее – в эпоху победившего Netflix две девчонки-тинейджерки превратили свой вид даже не в шоу, а как раз в самый что ни на есть крутой и бьющий рекорды просмотров сериал про спорт, сделанный по всем законам драматургии этого жанра, еще и создаваемый в live-режиме.

Теперь фигурное катание – это не только и подчас даже не столько собственно соревнования. Любые мало-мальски интересные события в подтрибунке, будь то провожающий Медведеву взгляд Глейхенгауза или чихуахуа Тина на прессухе Трусовой, собирают больше просмотров, чем прокаты. Любые публичные высказывания топовых русских леди раскладываются на молекулы в поисках скрытых смыслов. Любые, даже самые нейтральные интервью, где хоть как-то упоминаются их фамилии мгновенно поджигают торфяники на территории в тысячи комментариев. Да, собственно, теперь все это есть кому обсуждать – фигурка обзавелась полноценными сериальными фандомами, и это тоже побочный эффект медийного антагонизма Жени и Алины.

Даже главный закон любого сериала – своевременный ввод новых главных персонажей происходит в фигурке на том же временном отрезке, что и в реальном сериалопроизводстве – 1-2 года. Прежние героини ушли на второй план, уступив центральные сюжетные линии дерзкому юниорскому трио, а за кем мы будем следить в олимпийском сезоне до конца не знают даже создатели франшизы с катка «Хрустальный».

В этом смысле Пхёнчхан-2018 вполне можно считать ярким и эмоциональным финалом первого сезона, который задает планку всем последующим. Наша память так устроена: даже спустя несколько десятков серий интонацию, настроение и образ проекта все равно продолжают определять те, кто были в самом начале. «Настоящий детектив» – это все равно чуть-чуть потягивающий у копов пиво Lone Star Мэттью Макконахи, а «Карточный домик», сколько эпизодов с Робин Райт на потеху феминисткам ни сними, ассоциируется только с Фрэнком Андервудом в исполнении Кевина Спейси. Фигурное катание точно так же еще долго будет жить в парадигме противостояния Карениной и Дон Кихота, даже если Женя и Алина никогда больше не выйдут на лед и разыгрывать новые олимпийские медали будут совсем другие действующие лица.

В конце концов, далеко не каждым удается стать главной, если не единственной обложкой целой Олимпиады. А вот им удалось. Мы говорим Пхёнчхан – подразумеваем Медведеву против Загитовой, мы говорим Медведева против Загитовой – подразумеваем Пхёнчхан.

«Триксель-пиксель» – главный авторский телеграм-канал о фигурке. Но это не точно

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