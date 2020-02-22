Бывший российский фигурист Евгений Плющенко отчитал сына Александра за слабые результаты в спорте.

Видео диалога с Гном Гномычем Плющенко опубликовал в инстаграме. «Ты чемпионом хочешь быть или шампиньоном? Точно чемпионом? Тогда надо больше работать.

Тогда надо пойти и сделать сто раз. Ты всего 20 раз сделал, а другой мальчик делает сто. Кто выиграет? Пожалуйста, иди выступай», – сказал Евгений.

Плющенко – двукратный победитель Олимпийских игр.

Саша (Гном Гномыч) – сын Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

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