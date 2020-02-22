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«Ты чемпионом хочешь быть или шампиньоном?» Плющенко грубо отчитал Гном Гномыча

«Ты чемпионом хочешь быть или шампиньоном?» Плющенко грубо отчитал Гном Гномыча
Eurosport

59 мин. назад

Так закаляется характер.

Бывший российский фигурист Евгений Плющенко отчитал сына Александра за слабые результаты в спорте.

Видео диалога с Гном Гномычем Плющенко опубликовал в инстаграме. «Ты чемпионом хочешь быть или шампиньоном? Точно чемпионом? Тогда надо больше работать.

Тогда надо пойти и сделать сто раз. Ты всего 20 раз сделал, а другой мальчик делает сто. Кто выиграет? Пожалуйста, иди выступай», – сказал Евгений.

  • Плющенко – двукратный победитель Олимпийских игр.
  • Саша (Гном Гномыч) – сын Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

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