«Ты чемпионом хочешь быть или шампиньоном?» Плющенко грубо отчитал Гном Гномыча
Так закаляется характер.
Бывший российский фигурист Евгений Плющенко отчитал сына Александра за слабые результаты в спорте.
Видео диалога с Гном Гномычем Плющенко опубликовал в инстаграме. «Ты чемпионом хочешь быть или шампиньоном? Точно чемпионом? Тогда надо больше работать.
Тогда надо пойти и сделать сто раз. Ты всего 20 раз сделал, а другой мальчик делает сто. Кто выиграет? Пожалуйста, иди выступай», – сказал Евгений.
- Плющенко – двукратный победитель Олимпийских игр.
- Саша (Гном Гномыч) – сын Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
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