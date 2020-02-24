Роскошная Медведева выложила фото в шубке и с красными волосами
Предлагаем полюбоваться на прекрасную фигуристку.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выложила роскошное фото в инстаграме.
Фотография сделана в автомобиле. 20-летняя фигуристка одета в черную шубку и хвастается ярким цветом волос, который ей очень идет.
- Медведева досрочно завершила сезон после снятия с чемпионата России.
- Евгения – двукратная чемпионка мира и Европы (2016, 2017), двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных и личных соревнованиях.
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