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Роскошная Медведева выложила фото в шубке и с красными волосами

Роскошная Медведева выложила фото в шубке и с красными волосами
Eurosport

46 мин. назад

Предлагаем полюбоваться на прекрасную фигуристку.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выложила роскошное фото в инстаграме.

Фотография сделана в автомобиле. 20-летняя фигуристка одета в черную шубку и хвастается ярким цветом волос, который ей очень идет.

  • Медведева досрочно завершила сезон после снятия с чемпионата России.
  • Евгения – двукратная чемпионка мира и Европы (2016, 2017), двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных и личных соревнованиях.

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