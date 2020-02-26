Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась новыми фотографиями в инстаграме.

20-летняя спортсменка выложила два одинаковых фото – в цвете и с черно-белым фильтром. Женя позирует спиной в обтягивающем черном платье и предлагает подписчикам выбрать, какой вариант им понравился больше – в оригинале или в обработке.

В комментариях отметились пресс-атташе ISU Татьяна Фладе, итальянская фигуристка Валетина Маркеи, российские гимнастки Ангелина Мельникова и Дарья Спиридонова.

Медведева досрочно завершила сезон после снятия с чемпионата России.

Евгения – двукратная чемпионка мира и Европы (2016, 2017), двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных и личных соревнованиях.

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