Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт объявили о завершении спортивной карьеры из-за травмы Александра.

«Друзья, к сожалению, нам приходится прощаться сегодня», – заявил Энберт во время ледового шоу «Путь к победе» на московской «ВТБ-Арене».

«Как бы нам ни хотелось радовать своими выступлениями, жизненные обстоятельства складываются немного иначе. Но, может, оно к лучшему. Саша, ты лучший партнер в этой Вселенной», – добавила Наталья.

Пара объявила о приостановке карьеры в октябре 2019 года из-за проблем Энберта со здоровьем – врачи не выдали ему разрешение на соревновательную деятельность в связи с аномально повышенным пульсом.

Забияко/Энберт – серебряные призеры Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях.

В парном катании они взяли бронзовые медали на ЧЕ-2018, ЧМ-2019 и командном ЧМ-2019.

Море чувств, грации и улыбок в бронзовом прокате Энберта и Забияко на ЧМ-2019

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