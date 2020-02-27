Фигуристка сборной России Елизавета Туктамышева объявила, что прекратила отношения со спортсменом Андреем Лазукиным.

«Это правда. Мы сейчас не вместе и мое сердце свободно.

Причина – не ссора или непонимание, когда «черная кошка пробежала». Так сложились обстоятельства», – заявила Туктамышева в интервью «Аргументам и фактам – Петербург».

Туктамышева и Лазукин встречались с 2015 года, они вместе тренировались в группе Алексея Мишина в Санкт-Петербурге.

23-летняя Елизавета – чемпионка мира и Европы-2015.

На пяти взрослых соревнованиях уровня ISU сезона-2019/20 22-летний Андрей занимал 12-е, 10-е, восьмое, седьмое и снова 12-е места.

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