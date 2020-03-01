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«Редкие банные встречи объединяют». Загитова с Синициной сгоняли в сауну

«Редкие банные встречи объединяют». Загитова с Синициной сгоняли в сауну
Eurosport

1 час назад

Заслуженный отдых.

Фигуристки сборной России Виктория Синицина и Алина Загитова вместе посетили один из банных комплексов.

На фото спортсменки вместе с еще одной подругой Виктории улыбаются в камеру.

«Редкие банные встречи объединяют», – подписала сторис инстаграма Синицина.

  • 24-летняя парница Синицина вместе с Русланом Кацалаповым стала чемпионкой Европы-2020 и вице-чемпионкой мира-2019.
  • 17-летняя Загитова в декабре 2019-го объявила о приостановке спортивной карьеры и досрочном завершении сезона.
  • Алина – единственная русская фигуристка, которая взяла все главные международные титулы: ЧМ, ЧЕ и ОИ.

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