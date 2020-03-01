Фигуристки сборной России Виктория Синицина и Алина Загитова вместе посетили один из банных комплексов.

На фото спортсменки вместе с еще одной подругой Виктории улыбаются в камеру.

«Редкие банные встречи объединяют», – подписала сторис инстаграма Синицина.

24-летняя парница Синицина вместе с Русланом Кацалаповым стала чемпионкой Европы-2020 и вице-чемпионкой мира-2019.

17-летняя Загитова в декабре 2019-го объявила о приостановке спортивной карьеры и досрочном завершении сезона.

Алина – единственная русская фигуристка, которая взяла все главные международные титулы: ЧМ, ЧЕ и ОИ.

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