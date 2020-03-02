Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном катании Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.

«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой.

Мне грустно и тяжело это говорить. Я так же буду радовать поклонников и фанатов, но уже не на профессиональной арене. Хотя я безумно скучаю, когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет.

Всем большое спасибо за поддержку, за любовь ко мне, это действительно большая моя семья, фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт», – цитирует Аделину агентство ТАСС со ссылкой на программу «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».

23-летняя Сотникова не выступала с декабря 2016 года, ее последним официальным стартом был чемпионат России, на котором фигуристка заняла шестое место.

Аделина ни разу не становилась чемпионкой мира или Европы (дважды оставалась второй на взрослом Евро в 2013-м и 2014-м), зато стала первой в истории СССР и России золотой медалисткой Олимпийских игр в женском одиночном катании.

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