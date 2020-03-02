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«Фигурная история не закончена, но спорт закрыт». Сотникова официально завершила карьеру
Аделина, спасибо за Сочи!
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном катании Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой.
Мне грустно и тяжело это говорить. Я так же буду радовать поклонников и фанатов, но уже не на профессиональной арене. Хотя я безумно скучаю, когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет.
Всем большое спасибо за поддержку, за любовь ко мне, это действительно большая моя семья, фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт», – цитирует Аделину агентство ТАСС со ссылкой на программу «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».
- 23-летняя Сотникова не выступала с декабря 2016 года, ее последним официальным стартом был чемпионат России, на котором фигуристка заняла шестое место.
- Аделина ни разу не становилась чемпионкой мира или Европы (дважды оставалась второй на взрослом Евро в 2013-м и 2014-м), зато стала первой в истории СССР и России золотой медалисткой Олимпийских игр в женском одиночном катании.
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