Русская женская фигурка на стыке нулевых и десятых представляла собой довольно специфическое зрелище. На Олимпиаду ездили Алена Леонова и Ксения Макарова, чтобы в лучших традициях нынешних мужчин замыкать десятку в 30 баллах от медалей. В сборную временами попадали такие девушки, как Катарина Гербольдт и Оксана Гозева, а самое интересное, впрочем, как и сейчас, происходило на чемпионате России, где за золото чаще всего бились не вышеуказанные персонажи, а девочки едва, перешедшие в разряд тинейджеров.

12, 12, 13, 13 – это возраст, в котором Аделина Сотникова, Лиза Туктамышева, Юлия Липницкая и Елена Радионова брали первые медали на ЧР, превратив национальное первенство в детский сад еще в тот момент, когда современных чемпионок-юниорок даже не записали в школу. Сочинский цикл официально превратился в ожидание прекрасной фигурки будущего с русскими разборками за медали. Примечательно, что со взрослой женской одиночкой все было настолько беспросветно, что модный нынче вопрос повышения возрастного ценза вообще не поднимался. Прихода нового поколения ждали абсолютно все.

Елизавета Туктамышева, Аделина Сотникова, Агнес Завадски. ЮЧМ-2011Getty Images

Кто был главным символом того поколения? Правильно, Сотникова. Это важно помнить сегодня, когда Аделина официально все, и ей наверняка припомнят слова, сказанные после Сочи: «Я точно знала, когда выиграла, что не хочу уходить. И уж тем более не хочу уйти так, как сделала это Тара Липински».

От сравнений с 15-летней чемпионкой Нагано-98 Сотникова никогда не уйдет, хотя ее точно нельзя назвать однодневкой. Три победы на взрослых ЧР из четырех, два серебра на Евро – при нынешней медийности фигурки Аделина наверняка бы уже успела побывать на обложках Tatler или Esquire еще до тех Игр. Но главной надеждой Сочи уже потихоньку становилась другая, а после командника ученица Буяновой окончательно оказалась в тени красного платья и пронзительной музыки из «Списка Шиндлера». Даже победа Сотниковой – первая в истории русских девушек – по силе впечатления исторически проигрывает образу Липницкой, так и не избавившись от споров по поводу справедливости победы в личном зачете. Хотя, когда сравниваешь эмоциональную и ощущавшуюся тогда прокатом жизни произвольную Аделины и дистиллированно чистые, но холодно-расчетливые четыре минуты от Юны Ким, нужно определенно не иметь сердца, чтобы поставить выше второе.

Зато после Сочи Сотникова как раз и заложила основы медийного инфошума вокруг фигуристок-чемпионок. Танцевальные шоу, музыкальные премии, обложки – Сотникова мелькала везде, из первой русской олимпийской чемпионки-одиночницы превратившись еще и первую русскую фигуристку-селебрити (если не считать Семенович, которая получила известность все же не как спортсменка). Найти баланс между таким вниманием и спортом не получилось, но разве можно обвинять 17-летнюю девочку в том, что после триумфа, к которому люди идут всю карьеру, ей захотелось немного пожить другой жизнью. В этом плане она была первопроходцем и показала, как можно развивать личный бренд и что нельзя делать, если ты все же хочешь оставаться в спорте.

Резкий скачок популярности фигурного катания после Сочи – это во многом заслуга Аделины, которая заинтересовала фигуркой множество неофитов. Без медийной Сотниковой, возможно, не было бы всех этих рекламных контрактов у Медведевой, Загитовой и далее по списку. Она не дала фигурке в спортивном плане так много, как могла бы, но ее вклад в увлечение фигуркой девочек-подростков (даже если оно идет в списке через запятую с такой субстанцией, как русский шоубиз) сложно переоценить.

Аделина СотниковаOther Agency

Были ли полгода сезона-2015/16 серьезной попыткой вернуться в элиту или же Аделина слабо верила в эту затею – наверное, до конца не знает даже сама спортсменка. Последние формальные годы Сотниковой в спорте вспоминать вообще не особо хочется – мантры о возвращении стали мемом, а новости с ее фамилией чаще вызывали спектр эмоций от ехидства до сочувствия.

Липински ушла внезапно, но зато по-честному, закончив сразу после главного триумфа. Последний прокат Липницкой до сих пор вызывает слезы, и эта трагедия по-своему красиво и величественно закольцовывает карьеру большой чемпионки, не справившейся с возрастом. Туктамышева катается до сих пор, и как бы ни закончила – все равно останется девушкой на третьем десятке, на равных соперничавшей с юниорками. Сотникова даже тут оказалась ближе к деятелям шоу-бизнеса с их неумением закончить вовремя и на красивой ноте.

Но первая русская олимпийская чемпионка в женской одиночке заслуживает, чтобы запоминалось не только последнее.

«Триксель-пиксель» – главный авторский телеграм-канал о фигурке. Но это не точно

Другие горячие тексты Александра Петрова про фигурное катание:

Они сделали фигурку главным сериалом о спорте эпохи Netflix. Почему Медведева vs Загитова – навсегда

Тутберидзе-тим: первый коллективный бренд в спорте индивидуальностей. Лучшие команды десятилетия

Подписывайся на нас ВКонтакте