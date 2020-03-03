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Ученицы Тутберидзе снова идут за юниорским титулом. Полное расписание ЮЧМ-2020 по фигурному катанию
Валиева, Усачева и Хромых попытаются продлить победную серию Трусовой.
C 4 по 8 марта в Таллине (Эстония) состоится юниорский чемпионат мира по фигурному катанию, на котором спортсмены разыграют медали в одиночном и парном катании, а также танцах на льду. В соревновании девушек Россию представят три ученицы Этери Тутберидзе.
Ниже – расписание стартов по московскому времени. Все соревнования и показательные выступления в прямом эфире покажет сайт Первого канала.
Расписание
4 марта, среда
Юноши, короткая программа – 13:40
Пары, короткая программа – 20:15
5 марта, четверг
Танцы на льду, ритм-танец – 14:15
Пары, произвольная программа – 19:30
6 марта, пятница
Девушки, короткая программа – 11:45
Юноши, произвольная программа – 19:15
Камила Валиева и Дарья УсачеваGetty Images
7 марта, суббота
Танцы на льду, произвольный танец – 12:45
Девушки, произвольная программа – 16:45
8 марта, воскресенье
Показательные выступления – 16:00
Состав сборной России
Юноши: Илья Яблоков, Петр Гуменник, Андрей Мозалев.
Девушки: Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых.
Пары: Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева – Валерий Колесов, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев.
Танцы на льду: Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный, Арина Ушакова – Максим Некрасов, Диана Дэвис – Глеб Смолкин.
- Валиева и Хромых владеют четверными прыжками.
- На ЮЧМ-2019 Россия завоевала золотые медали в женском и парном катании.
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