C 4 по 8 марта в Таллине (Эстония) состоится юниорский чемпионат мира по фигурному катанию, на котором спортсмены разыграют медали в одиночном и парном катании, а также танцах на льду. В соревновании девушек Россию представят три ученицы Этери Тутберидзе.

Ниже – расписание стартов по московскому времени. Все соревнования и показательные выступления в прямом эфире покажет сайт Первого канала.

Расписание

4 марта, среда

Юноши, короткая программа – 13:40

Пары, короткая программа – 20:15

5 марта, четверг

Танцы на льду, ритм-танец – 14:15

Пары, произвольная программа – 19:30

6 марта, пятница

Девушки, короткая программа – 11:45

Юноши, произвольная программа – 19:15

Камила Валиева и Дарья УсачеваGetty Images

7 марта, суббота

Танцы на льду, произвольный танец – 12:45

Девушки, произвольная программа – 16:45

8 марта, воскресенье

Показательные выступления – 16:00

Состав сборной России

Юноши: Илья Яблоков, Петр Гуменник, Андрей Мозалев.

Девушки: Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых.

Пары: Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева – Валерий Колесов, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев.

Танцы на льду: Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный, Арина Ушакова – Максим Некрасов, Диана Дэвис – Глеб Смолкин.

Валиева и Хромых владеют четверными прыжками.

На ЮЧМ-2019 Россия завоевала золотые медали в женском и парном катании.

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