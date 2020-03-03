Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на вопросы болельщиков во время мастер-класса в Мексике.

– Ты довольна жизнью прямо сейчас?

– Да, я чувствую себя одним из самых счастливых людей в мире. Я должна быть благодарна многим людям. Мне повезло быть в нужное время и в нужном месте. Мои фанаты потрясающие, мои тренеры и бывшие тренеры, тренеры, с которыми я начинала кататься, Брайан, Трейси, люди, которые меня окружают. Мои друзья потрясающие, и мне повезло, что они рядом со мной.

Вот почему я называю себя самым счастливым человеком. Не всегда, конечно, бывали и белые полосы, и темные. Мы пережили трудности, но это жизнь. Плохие вещи делают нас сильнее.

– Самый сложный момент в жизни?

– Время после Олимпиады. Мне нужно было изменить жизнь. Это было очень трудное решение. Это было как в полной темноте, ты не знаешь, какой будет твоя следующая неделя.

Я не знала, будет ли хорошо переехать в Канаду, как мне будет работаться с Брайаном, где я буду жить. И я восстанавливалась после травмы, поэтому не каталась около пяти месяцев, это много. Это была самая трудная часть жизни в целом, но она очень много значила для меня, потому что теперь я говорю: «Да, я сильная».

– Что вдохновило тебя продолжать кататься?

– Вы, ребята! Нет, это правда. Вы реально вдохновляете меня, вы часть моей жизни в фигурном катании, вы помогаете мне кататься. Иногда, когда я очень устала, когда не хочется ничего делать, я просто вспоминаю, что у меня есть причина продолжать кататься, это потрясающе. У меня есть причина подталкивать себя, причина преодолевать травмы, боль. Вы спасали мою жизнь в фигурном катании много-много раз, – цитирует 20-летную Медведеву ее официальная группа ВКонтакте.

Медведева досрочно завершила сезон после снятия с чемпионата России.

Евгения – двукратная чемпионка мира и Европы (2016, 2017), двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных и личных соревнованиях.

Медведева в обтягивающем черном платье повернулась к камере спиной и предложила выбрать лучшее фото

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