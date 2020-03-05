Красавица Медведева опубликовала загадочное фото в обтягивающем платье
Какая же она элегантная ✨
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новое чарующее фото в инстаграме.
Евгения выложила два снимка, на которых она позирует в черном платье на белом фоне – общая цветовая гамма лишь добавляет ее фигуре грациозности.
- 20-летняя Медведева – двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017).
- Ранее Медведева в обтягивающем черном платье повернулась к камере спиной и предложила подписчикам выбрать лучшее фото.
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