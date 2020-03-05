5 марта на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Таллине, пары выступили с произвольными программами.

По сумме двух программ все три призовых места заняли пары из России: на первой строчке расположились Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (195,96 балла), на второй – Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (174,85), на третьей – Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (171,18).

В произвольной программе Панфилова/Рылов набрали 122,05 балла, Ахантьева/Колесов – 104,41, Артемьева/Назарычев – 100,92.

Панфилова и Рылов – ученики Павла Слюсаренко и Валентины Тюковой.

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