Россиянин Андрей Мозалев стал победителем юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в Таллине.

После короткой программы Мозалев шел вторым, но набрал 160,78 балла в произвольной и с результатом 245,09 балла опередил японца Юму Кагияму (231,75). Бронзу завоевал еще один россиянин – Петр Гуменник, показавший результат 231,12 балла.

Россиянин Илья Яблоков занял 10-ю строчку с результатом 206,16 балла.

ЧМ среди юниоров завершится 8 марта.

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