Getty Images

Россиянин Мозалев выиграл чемпионат мира среди юниоров

Россиянин Мозалев выиграл чемпионат мира среди юниоров
Eurosport

1 час назад

В тройку лучших попал и другой представитель России.

Россиянин Андрей Мозалев стал победителем юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в Таллине.

После короткой программы Мозалев шел вторым, но набрал 160,78 балла в произвольной и с результатом 245,09 балла опередил японца Юму Кагияму (231,75). Бронзу завоевал еще один россиянин – Петр Гуменник, показавший результат 231,12 балла.

  • Россиянин Илья Яблоков занял 10-ю строчку с результатом 206,16 балла.
  • ЧМ среди юниоров завершится 8 марта.

Красавица Медведева опубликовала загадочное фото в обтягивающем платье

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме