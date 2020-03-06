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Россиянин Мозалев выиграл чемпионат мира среди юниоров
В тройку лучших попал и другой представитель России.
Россиянин Андрей Мозалев стал победителем юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в Таллине.
После короткой программы Мозалев шел вторым, но набрал 160,78 балла в произвольной и с результатом 245,09 балла опередил японца Юму Кагияму (231,75). Бронзу завоевал еще один россиянин – Петр Гуменник, показавший результат 231,12 балла.
- Россиянин Илья Яблоков занял 10-ю строчку с результатом 206,16 балла.
- ЧМ среди юниоров завершится 8 марта.
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