Тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, что фигуристка испытывает трудности в связи с непопаданием на чемпионат мира.

«Сейчас не самый простой момент. Она на катке, тренируется, все по плану. Но мне кажется, она немного упала духом. Понимаете, у нас сейчас есть ребята, которые готовятся к чемпионату мира, и она не в их числе. Хотя она этого заслуживает, потому что она отличная фигуристка. Да, она не едет туда из-за всей этой ситуации с поломанным коньком на чемпионате России. Это честно, никаких вопросов, жаловаться тут не на что, с коньком тогда вышла неудача.

Мы же все видели на этапе Гран-при в Москве, в какой она хорошей форме – и психологически, и физически. Я вообще думаю, что это были ее лучшие прокаты в жизни. По мне, они были лучше ее выступлений на Олимпиаде, потому что тут каталась женщина, а не девочка. Она смогла соединить технику, эмоции, подачу программы, презентацию – и это было для нее новым этапом развития. И сейчас сложно, потому что она немного подвисла.

Я сосредоточен на работе с теми, кто едет на юношеский и взрослый чемпионаты мира, а у нее идут обычные тренировки, не приуроченные к какому-то важному событию. В такой ситуации сложно себя замотивировать, но она борец. Она выходит, тренируется вместе с другими ребятами, ничего не пропускает.

Евгения Медведева и Брайан ОрсерGetty Images

Мы уже начали работать над программами нового сезона. Они уже назначили с Ше-Линн Бурн время для постановки произвольной (под музыку из шоу Цирка дю Солей), музыку для короткой программы тоже выбрали. Ставить ее будет, если не ошибаюсь Джеф Баттл – они займутся этим в ближайшее время, может, уже даже и начали. Она делает все необходимые шаги, она много думает, да, ей приходится нелегко. У спортсменов такого уровня есть гордость и чувство собственного достоинства. Им тяжело выходить и не выигрывать, как раньше, но это спорт.

Представьте: на ее глазах сменилась эра в фигурном катании. Всего два года, казалось бы, а того арсенала, которым сражались фигуристки ее волны – каскад с тройным флипом, с тройным лутцем – уже не хватает. Всего два сезона назад главным оружием были каскады 3-3, а сейчас столько всего изменилось. Но теперь надо, чтобы кто-то из этих молодых звездочек, новых фигуристок задержался на небосклоне хотя бы на какое-то время», – цитирует Орсера Sports.ru.

Перед стартом чемпионата России у 20-летней Медведевой сломался конек. Она заняла пятое место в короткой программе и снялась перед произвольной.

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