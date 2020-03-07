Бывшая фигуристка Елена Ильиных и артист балета Сергей Полунин в январе стали родителями.

«16 января 2020 года – это дата, которая для меня стала самой важной в жизни! С тех пор в наших с Сергеем руках весь мир. Мы благодарны вселенной за настоящее чудо, которое с нами случилось! Всем мира, любви и добра», – написала 25-летняя Ильиных.

Ильиных – олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях и бронзовый призер в личном турнире. Она выступала в дуэте с Никитой Кацалаповым.

Позже пара распалась: Ильиных стала выступать с Русланом Жиганшиным, Кацалапов взял в партнерши Викторию Синицину и выиграл с ней чемпионат Европы-2020.

После завершения карьеры Елена открыла школу фигурного катания с Юлией Липницкой – еще одной чемпионкой сочинского комадника.

Полунин – призер международных балетных конкурсов, недавно был назначен исполняющим обязанности ректора Академии хореографии Севастополя.

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