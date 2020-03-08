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Ученицы Тутберидзе Валиева и Усачева взяли золото и серебро ЮЧМ
Блестящие прокаты вознесли девушек на вершину.
Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию в Таллине завершился прокатами девушек-одиночниц. Ученицы Этери Тутберидзе Камила Валиева и Дарья Усачева заняли первое и второе места.
Валиева набрала за две программы 227.30 балла и установила юниорский мировой рекорд. В произволке она исполнила два четверных тулупа – сольный и в каскаде. Усачева получила 207.74 балла. Третьей стала американка Алиса Лю с результатом в 204.83 балла.
- Четвертой осталось Майя Хромых из группы Тутберидзе.
- Россия завоевала золотые медали в женском, мужском и парном катании. В танцах на льду русским спортсменам досталась бронза.
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