Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию в Таллине завершился прокатами девушек-одиночниц. Ученицы Этери Тутберидзе Камила Валиева и Дарья Усачева заняли первое и второе места.

Валиева набрала за две программы 227.30 балла и установила юниорский мировой рекорд. В произволке она исполнила два четверных тулупа – сольный и в каскаде. Усачева получила 207.74 балла. Третьей стала американка Алиса Лю с результатом в 204.83 балла.

Четвертой осталось Майя Хромых из группы Тутберидзе.

Россия завоевала золотые медали в женском, мужском и парном катании. В танцах на льду русским спортсменам досталась бронза.

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