Российская фигуристка Евгения Медведева объявила музыку к короткой программе на сезон-2020/21.

20-летняя Женя выступит под «Маскарад» Арама Хачатуряна. Программу поставил бывший канадский фигурист Джеффри Баттл – чемпион мира 2008 года и бронзовый призер Олимпиады-2006 в Турине.

Композицию к произвольной программе Медведева уже объявила – это музыка из шоу «Цирк дю Солей». Ее поставит Ше-Линн Бурн.

Перед стартом чемпионата России у Евгении сломался конек. Она заняла пятое место в короткой программе и снялась перед произвольной.

Под «Маскарад» в сезоне-2013/14 выступали российские парники Татьяна Волосожар и Максим Траньков, в сезоне-2017/18 – действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев.

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