Getty Images
Медведева объявила музыку к короткой программе на следующий сезон
С диска классики фигурного катания.
Российская фигуристка Евгения Медведева объявила музыку к короткой программе на сезон-2020/21.
20-летняя Женя выступит под «Маскарад» Арама Хачатуряна. Программу поставил бывший канадский фигурист Джеффри Баттл – чемпион мира 2008 года и бронзовый призер Олимпиады-2006 в Турине.
Композицию к произвольной программе Медведева уже объявила – это музыка из шоу «Цирк дю Солей». Ее поставит Ше-Линн Бурн.
- Перед стартом чемпионата России у Евгении сломался конек. Она заняла пятое место в короткой программе и снялась перед произвольной.
- Под «Маскарад» в сезоне-2013/14 выступали российские парники Татьяна Волосожар и Максим Траньков, в сезоне-2017/18 – действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев.
Орсер – о состоянии Медведевой после непопадания на ЧМ: «Она немного упала духом»