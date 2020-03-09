Российская фигуристка Евгения Медведева порционно выкладывает кадры с фотосессии, чтобы свести болельщиков с ума не сразу, а постепенно.

8 марта Женя поделилась фотографией в уже знакомом подписчикам черном платье, но на этот раз с волнующе приближенного ракурса. «Женский праздник, как-никак», – подписала она публикацию.

Предыдущие кадры фотосета тут и здесь. А вот еще.

Медведева досрочно завершила сезон после снятия с чемпионата России.

Евгения – двукратная чемпионка мира и Европы (2016, 2017), двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных и личных соревнованиях.

Медведева объявила музыку к короткой программе на следующий сезон

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