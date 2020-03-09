Медведева опять выложила кадр с фотосессии – еще более волнующий, чем предыдущие
Восхищенные фанаты в комментариях считают, что это незаконно.
Российская фигуристка Евгения Медведева порционно выкладывает кадры с фотосессии, чтобы свести болельщиков с ума не сразу, а постепенно.
8 марта Женя поделилась фотографией в уже знакомом подписчикам черном платье, но на этот раз с волнующе приближенного ракурса. «Женский праздник, как-никак», – подписала она публикацию.
Предыдущие кадры фотосета тут и здесь. А вот еще.
- Медведева досрочно завершила сезон после снятия с чемпионата России.
- Евгения – двукратная чемпионка мира и Европы (2016, 2017), двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных и личных соревнованиях.
Медведева объявила музыку к короткой программе на следующий сезон