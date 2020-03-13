Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз заявил, что новый показательный номер олимпийской чемпионки Алины Загитовой будет на музыку из мюзикла «Нотр-Дам де Пари».

«Отмена чемпионата мира по фигурному катанию была обескураживающей новостью. Много сил было направлено нашими спортсменами и тренерским штабом на подготовку, но все все понимают, и здоровье превыше всего.

Также мы с Алиной готовили всем сюрприз, новую постановку, в которой Алина предстанет в образе прекрасной Эсмеральды из мюзикла Notre Dame de Paris. Она была приглашена на показательные выступления чемпионата мира, как номинантка на премию «Оскар».

Сейчас главное, чтобы все берегли себя и своих близких, чтобы выздоравливали те, кто болеет. А наших прекрасных девушек и новый номер Алины вы сможете увидеть на шоу «Россия, вперед» 29 марта», – написал Глейхенгауз в инстаграме.

17-летняя Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года.

Мюзикл «Нотр-Дам де Пари» написан в 1998 году, премьера русской версии прошла в 2002-м, текст мюзикла адаптировал известный бард Юлий Ким.

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