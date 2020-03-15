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Ученики Тутберидзе завоевали три золота на Первенстве России младшего возраста
Мы заслужили эти новости, раз ЧМ отменили.
Самые маленькие ученики Этери Тутберидзе завоевали медали Первенства России младшего возраста.
В младшей группе мальчиков победил 10-летний Арсений Федотов, набравший 265,35 балла в короткой и произвольной программах, а также в категории «элементы». Вторым стал Лев Лазарев из ЦСКА (260,09 балла), бронза досталась еще одному представителю «Хрустального», Николаю Колесникову.
Старшую группу также выиграли фигуристы из группы Тутберидзе – Всеволод Князев (273,75 балла) и Марк Лукин (272,25). Третьим стал Максим Белявский из ЦСКА.
Золото досталось ученице Тутберидзе Веронике Жилиной в старшей группе. Ее результат – 265,79 балла. Ей уступили Елизавета Берестовская из ЦСКА и петербурженка Мария Дмитриева.
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