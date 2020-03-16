Член исполкома федерации фигурного катании России Галина Голубкова рассказала, как проходят тренировки в группе Этери Тутберидзе.

– Учитывая, что женская сборная сейчас – фактически и есть команда Тутберидзе, как вы взаимодействуете?

– Часто контактируем, конечно. Она общается с людьми из федерации, она всегда открыта, приглашает на свои занятия. Абсолютно нормальные отношения. И мне очень нравятся ее тренировки. Только начав заниматься тренерской работой, она пошла в специалисты, работала на соревнованиях. А сейчас применяет то, чему научилась.

Она понимает, как надо усложнить, чтобы обыграть. И на тренировках записывает программу, напротив каждого элемента в контентах ставит плюс, минус – как это делает судья. Когда прокат заканчивается, она подзывает спортсмена и не только говорит замечания, но и отдает эти записи. Они изучают, смотрят. Это не просто – сказал что-то, отъехал и забыл. У фигуристок все перед глазами, они знают, как откатали программу на конкретной сегодняшней тренировке. Этери – просто молодец.

– Системный подход?

– Именно. Конкретно это я увидела у нее впервые. Она – думающий тренер и настоящий фанат. Не знаю, как она выдерживает. Практически без выходных ведь! У всех есть какой-то график – 5/2, 6/1. А у нее скользящие выходные, она дает возможность отдыхать спортсмену, когда понимает, что он устал. Может через четыре дня дать. Но сама всегда на катке, – сказала 67-летняя Голубкова «Спорт-Экспрессу».

На ЧМ-2020, который отменили из-за пандемии коронавируса, должны были выступить три ученицы Тутберидзе – Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Также в группе Тутберидзе тренируется олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова.

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