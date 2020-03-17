Японский фигурист Крис Рид, выступавший в танцах на льду, скончался на 31-м году жизни.

О трагедии сообщила в инстаграме его сестра Эллисон: «С глубоким сожалением хочу сообщить вам, что мой брат, мой милый, добрый, харизматичный и любимый большой брат Крис скончался в прошедшие выходные. Нет слов, чтобы описать мою боль. Крис был так силен духом. Он наполнял радостью и весельем любую комнату, куда входил. Он всегда знал, как сделать так, чтобы я улыбалась. Я люблю тебя, брат».

По информации РИА «Новости», фигурист скончался от проблем с сердцем.

Рид участвовал в Олимпиадах в Ванкувере, Сочи и Пхёнчхане.

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