Когда фигурный сезон заканчивается, болельщики переключаются в режим ожидания, и главный вид развлечения – искать по соцсетям и мировым медиа информацию о новых программах фигуристов. Какая музыка? Кто постановщик? А давайте угадаем расстановку элементов? В этом сезоне после отмены ЧМ-2020 из-за пандемии коронавируса опцию ожидания активировали раньше, чем обычно, хотя есть еще первенство России младшего возраста и Спартакиада учащихся, где выступают ученики Тутберидзе.

Первой заинтриговала Евгения Медведева. Еще в декабре, объявляя о снятии с произвольной программы чемпионата России, она анонсировала, что в произволке сезона-2020/21 будет кататься под «Цирк дю Солей». Позже появились подробности: ее поставит Ше-Линн Бурн, а над короткой – культовым «Маскарадом» Хачатуряна – Женя работает с бывшим канадским фигуристом Джеффри Баттлом.

Примерно в одно время с постановкой программы у Бурн в соцсетях появилось видео, как в процессе проката Медведева исполняет колесо. Посыпались вопросы: а не запрещено ли это правилами? А не будет ли дедакшена за касание льда руками?

Объяснил петербургский фигурист Артем Лежеев – призер национальных соревнований и участник чемпионатов России, постановщик программ для юных спортсменов.

«Колесо не является запрещенным элементом в фигурном катании. На видео прекрасно видно, что оно используется в качестве связующего элемента или части дорожки шагов. Для получения уровня в дорожке шагов или повышения оценки за связующие элементы. Снижение баллов за касание двумя руками льда здесь тоже нет, как и трактовки о падении, ведь падение определяется как потеря спортсменом контроля над своим движением, в результате которой большая часть веса тела оказывается на льду, поддерживаемая любой другой частью тела, кроме коньков.

Приведу в пример француза Аймо. При заходе на прыжок в волчок он натурально садится на лед, катится на пятой точке метр и встает без помощи рук. А заканчивает дорожку шагов и программу в целом колесом без касания рук».

Получается, Женя действительно готовит нечто впечатляющее и делает все правильно. Если колесо – часть дорожки шагов, она наверняка получит за нее четвертый уровень и почти максимальные надбавки GOE, а если связующий элемент – это отразится на компонентах (и без того высоких) в части Transitions.

Но сальто точно запрещено?

Да. Единственным фигуристом, который исполнил сальто назад на соревнованиях легально, был американец Терри Кубичка на ОИ-1976. Элемент сочли слишком опасным и запретили повторять на турнирах.

Но в Нагано-1998 на нарушение правил пошла француженка Сурия Бонали – и даже умудрилась приземлить сальто на одну ногу, как бы адаптировав его под правила выполнения стандартных прыжков. Судьи не впечатлились и вычли у фигуристки по 0,2 балла из оценок за технику и артистизм (по старой системе).

Больше на риск никто не осмеливался, хотя Нэтан Чен разучил элемент и похвастался в соцсетях.

Сальто успешно исполняют на шоу и чемпионатах по ледовой акробатике. Российским любителям фигурного катания отлично известен Евгений Кузнецов, который регулярно выступает в спектаклях Ильи Авербуха. Без фирменного элемента Кузнецова не обходится ни одно шоу, и зрители каждый раз приходят в восторг.

«Первое сальто назад впервые я сделал лет в восемь – оттолкнулся от забора и как-то само собой получилось. Потом разбежался и попробовал на полу это сделать – получилось, меня осенила мысль: почему бы не попробовать на льду? Со временем я научился контролировать себя в воздухе. Спокойно могу перепрыгнуть даже через Алексея Ягудина», – рассказывал Евгений.

Ни один Ягудин не пострадал, а у Авербуха есть еще две звезды, доказывающие, что фигурное катание – это не только четверные тулупы. Украинские ледовые акробаты Владимир Беседин и Алексей Полищук находятся в разных весовых категориях, поэтому делают поразительные поддержки и усложняют парные элементы до абсолютного экстрима. Стоять на руках на голове партнера, который в это время едет по льду – такое фигуристкам-парницам и не снилось.

Беседин и Полищук пришли из традиционной акробатики, и они единственные в своем роде: у них нет тренеров, потому что первопроходцы пробуют все сами.

«Фигуристы иногда помогают нашему дуэту со скольжением. Режиссеры и хореографы спектаклей контролируют наше творчество в целом, – говорил Полищук. – Это точно не спорт, здесь некому соревноваться. Скорее, это разновидность экстрима.

В Америке в конце прошлого века продюсеры устраивали состязания на лучшее шоу на льду. Там выступали разные люди, которые могли показать что-то кроме классических видов фигурного катания. Например, летать, жонглировать, делать сальто, прыгать с трамплина или через заливочную машину… всякие неординарные и опасные вещи».

Итак, не спорт, но и вряд ли искусство (к чему активно подталкивают традиционную фигурку чиновники ISU перед очередным конгрессом). И привычные четверные, и сальто назад – в любом случае сложнокоординационные прыжки, просто вращения идут в разных плоскостях. Оказывается, фигурное катание более многогранно, чем принято считать.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой – но не о фигурке, а о лыжах

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