Шоу фигуристов группы Этери Тутберидзе, по предварительной информации, состоится осенью в пяти городах России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов мероприятий.

Шоу с участием олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой, чемпионки Европы-2020 Алены Косторной, двукратной чемпионки России Анны Щербаковой, двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой и других спортсменов, тренирующихся под руководством Тутберидзе, должно было пройти в марте-апреле в Казани, Перми, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи, однако из-за пандемии коронавируса представления в указанные сроки были отменены.

«Шоу перенесено на осень, пока точные даты неизвестны, но планируем провести выступления в тех же самых пяти городах», – сообщили организаторы.

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