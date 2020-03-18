Бывшая российская фигуристка Анна Семенович рассказала, почему в свое время ушла из спорта в шоу-бизнес.

«Начала кататься в 3 года, но судя по фотографиям – не очень хорошо. Родители настаивали. Я не особо хотела, но с моей мамой возражать нереально – она очень строгая. У меня был ревматоидный артрит, и врачи посоветовали отдать меня в зимний вид спорта. Можно сказать, фигурное катание меня вылечило.

Я входила в десятку лучших фигуристок мира. У меня был гражданский муж – Даниил Мишин, он работал в шоу-бизнесе. В 21 год из-за травмы колена я ушла из фигурного катания, и он взял меня администратором на пивные фестивали, которые организовывал. Потом я попробовала себя в роли ведущей – и пошло.

Когда человек 18 лет занимался фигурным катанием, был в сборной России, боролся за медали ЧМ и ЧЕ для нашей страны, какие-то взлеты в музыкальной карьере казались уже мелочью. Я пришла в шоу-бизнес уже готовым бойцом, прошедшим испытание медными трубами. После фигурного катания я захотела пить и гулять, до этого была на жесткой дисциплине, вообще ничего себе не позволяла», – рассказала Семенович в интервью ютьюб-каналу «Ковальский».

Пара Анна Семенович – Роман Костомаров становилась серебряными призерами чемпионата России в 2000 году и считалась вторым по силе российским дуэтом после пары Ирина Лобачева – Илья Авербух. Анна – мастер спорта России международного класса.

В ноябре 2019 года Семенович призналась, что больна гигантомастией – из-за этого ее грудь в одно время выросла до девятого размера. Анна сделала операцию, уменьшив бюст до «четверки», но после этого рост ее груди не прекратился.

Семенович: «Загитовой всего 17 лет, в ее возрасте можно начинать все что угодно»

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