11-летняя ученица Этери Тетберидза Вероника Жилина исполнила на тренировке тройной аксель.

Ранее фигуристка показывала элемент только на полу, но теперь продемонстрировала удачную попытку и на льду. Видео появилось в инстаграме Сергея Розанова – одного из тренеров группы.

Жилина также владеет четверным тулупом – она успешно исполняла его на соревнованиях.

Недавно Вероника победила на первенстве России младшего возраста.

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