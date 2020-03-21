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11-летняя ученица Тутберидзе, уже владеющая четверным тулупом, исполнила тройной аксель

11-летняя ученица Тутберидзе, уже владеющая четверным тулупом, исполнила тройной аксель
Eurosport

6 мин. назадОбновлено 1 минуту назад

Пандемия – не оправдание для фигуристок из «Хрустального».

11-летняя ученица Этери Тетберидза Вероника Жилина исполнила на тренировке тройной аксель.

Ранее фигуристка показывала элемент только на полу, но теперь продемонстрировала удачную попытку и на льду. Видео появилось в инстаграме Сергея Розанова – одного из тренеров группы.

  • Жилина также владеет четверным тулупом – она успешно исполняла его на соревнованиях.
  • Недавно Вероника победила на первенстве России младшего возраста.

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