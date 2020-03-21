Бывшая российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала снимок, на котором виден ее шрам на шее после операции на позвоночнике.

«Все так смотрят на мой шрам и говорят, какая я храбрая, что не скрываю его. А зачем скрывать то, что меня украшает? Мне он очень нравится. Надо и со шрамами себя показывать так, как будто это ожерелье на миллиард, правильно? Правильно», – написала Сотникова под фото.

2 марта 2020 года Сотникова официально объявила о завершении карьеры.

Аделина не выступала на соревнованиях с сезона-2015/16.

В 2014 году Сотникова стала первой в истории России фигуристкой-победительницей женского одиночного разряда на Олимпиаде.

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