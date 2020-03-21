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«Мне он очень нравится». Сотникова показала шрам после операции на позвоночнике

«Мне он очень нравится». Сотникова показала шрам после операции на позвоночнике
Eurosport

38 мин. назад

Шрамы украшают не только мужчин, но и женщин.

Бывшая российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала снимок, на котором виден ее шрам на шее после операции на позвоночнике.

«Все так смотрят на мой шрам и говорят, какая я храбрая, что не скрываю его. А зачем скрывать то, что меня украшает? Мне он очень нравится. Надо и со шрамами себя показывать так, как будто это ожерелье на миллиард, правильно? Правильно», – написала Сотникова под фото.

  • 2 марта 2020 года Сотникова официально объявила о завершении карьеры.
  • Аделина не выступала на соревнованиях с сезона-2015/16.
  • В 2014 году Сотникова стала первой в истории России фигуристкой-победительницей женского одиночного разряда на Олимпиаде.

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