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«Берут первую попавшуюся мелодию». Тарасова наехала на фигуристов за прокаты под западную музыку
Татьяна Анатольевна за отечественный продукт.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила музыку, под которую исполняют произвольные прокаты российские фигуристы.
«Мне не нравится засилье западной музыки в показательных номерах наших фигуристов: они что, собираются кататься только в западных шоу? Такое ощущение, что люди просто берут первую попавшуюся мелодию, которая нравится, и делают под нее одно и то же. Те же дорожки, что в программах, те же вращения», – рассказала Тарасова в интервью RT.
- Алина Загитова и Евгения Медведева выступали в прошлом сезоне под треки Билли Айлиш.
- Ранее Тарасова предложила ввести возрастное ограничение в фигурке.
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