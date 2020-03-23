Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила музыку, под которую исполняют произвольные прокаты российские фигуристы.

«Мне не нравится засилье западной музыки в показательных номерах наших фигуристов: они что, собираются кататься только в западных шоу? Такое ощущение, что люди просто берут первую попавшуюся мелодию, которая нравится, и делают под нее одно и то же. Те же дорожки, что в программах, те же вращения», – рассказала Тарасова в интервью RT.

Алина Загитова и Евгения Медведева выступали в прошлом сезоне под треки Билли Айлиш.

Ранее Тарасова предложила ввести возрастное ограничение в фигурке.

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