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Медведева показала, как нужно шопиться во время пандемии
Никакой гречки и туалетки.
Российская фигуристка Евгения Медведева продемонстрировала, какие меры предосторожности предпринимает перед выходом в магазин.
В Канаде, где живет и тренируется двукратный серебряный призер Пхёнчхана-2018, уже более 2000 заболевших коронавирусом, поэтому девушка ходит за покупками в респираторной маске и перчатках.
- Каток в Торонто, где тренируется россиянка, закрыли на карантин.
- В прошлом сезоне Медведева не смогла отобраться на чемпионаты Европы и мира.
Медведева в обтягивающем черном платье повернулась к камере спиной и предложила выбрать лучшее фото