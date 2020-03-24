Российская фигуристка Евгения Медведева продемонстрировала, какие меры предосторожности предпринимает перед выходом в магазин.

В Канаде, где живет и тренируется двукратный серебряный призер Пхёнчхана-2018, уже более 2000 заболевших коронавирусом, поэтому девушка ходит за покупками в респираторной маске и перчатках.

Каток в Торонто, где тренируется россиянка, закрыли на карантин.

В прошлом сезоне Медведева не смогла отобраться на чемпионаты Европы и мира.

Медведева в обтягивающем черном платье повернулась к камере спиной и предложила выбрать лучшее фото

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