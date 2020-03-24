Составление рейтинга по сезону без главного старта – дело, конечно, странное, но весна-2020 – это еще и середина олимпийского цикла. Так что самое время все же проранжировать девушек в промежуточной отметке, чтобы потом сравнить с тем, что получится зимой 2022 года. Собственно поэтому в рейтинг вошли и юниорки, которые смогут претендовать на поездку в Пекин.

10. Анна Фролова

Ученица Сергея Давыдова выиграла серебро и бронзу на юниорских этапах Гран-при (правда, в ФГП не попала), блеснула на взрослом ЧР, неожиданно замкнув топ-6, а венцом сезона стала бронза юношеской Олимпиады. Отобраться на ЮЧМ при нынешней конкуренции – задача практически невыполнимая, туда Аня и не попала, но все равно вошла в топ крайне перспективных юниорок.

9. Анастасия Гулякова

У Насти есть даже титул в этом сезоне: пусть финал Кубка России не столь значим, как в прошлом году, когда Медведева и Туктамышева боролись в Великом Новгороде за путевку на ЧМ, но тем не менее. Сезон ученицы Алексея Мишина можно признать успешным – седьмое место на ЧР и выученный тройной аксель, который, правда, на соревнованиях она еще не исполняла.

8. Ксения Синицына

Главная юниорка не из «Хрустального» стала лучшей после топов на взрослом чемпионате России, взяла серебро на юношеских Олимпийских играх, но на ЮЧМ не попала – лишь седьмое место на первенстве России своей возрастной группы. Ксении еще не хватает стабильности – несколько раз она запорола короткую программу, но ее необычная пластика и потрясающее владение руками завораживают. Правда, без ультра-си элементов бороться с девочками Тутберидзе будет крайне проблематично.

7. Дарья Усачева.

В отличие от ТЩК у другой аббревиатуры из группы Тутберидзе – ВУХ – есть четкое разделение на лидера, претендента и аутсайдера. Усачева – ровно посередине, раз за разом обыгрывает Майю Хромых, а вот бороться с Камилой Валиевой без четверных пока сложно. Хотя это не мешает нам наслаждаться ее гипнотизирующей хореографией, а самой Дарье раз за разом пробивать отметку в 200 баллов по сумме на международных стартах – в том числе и на юношеском чемпионате мира, где Усачева взяла бронзу, опередив Алису Лью.

6. Елизавета Туктамышева

Крайне неоднозначный сезон главной звезды группы профессора Мишина. С одной стороны Лиза в 23 года прыгнула четверной – событие точно нерядовое. С другой стороны на соревнованиях успешных попыток не было – более того, именно квад-тулуп пустил под откос всю произвольную программу Туктамышевой на ЧР, хотя возможность побороться за тройку была.

Главная проблема Елизаветы в том, что при техническом великолепии прыжковых элементов (в том числе и трикселя) все остальное оценивается настолько средне, что обесценивает техническое превосходство. А подтянуть компоненты, вращения и дорожки шагов для Лизы, похоже, еще более сложный челлендж, нежели очередной ультра-си элемент.

5. Евгения Медведева

Фанаты альтернативной истории получили новый сюжет – что было бы, не сломайся конек у Медведевой перед стартом чемпионата России. Факт в том, что к зиме Женя подошла в лучшей форме после Пхёнчхана, а с провалом Трусовой на ЧР вполне могла поехать в Грац на Европу. Двукратная чемпионка мира все еще не может конкурировать с чистыми прокатами молодняка Тутберидзе, но прогресс по сравнению с прошлым сезоном громадный.

4. Камила Валиева

13-летняя ученица Тутберидзе уже сейчас получает вполне топовые компоненты, а на юниорском чемпионате мира в Таллине выиграла с результатом 227,30 балла – даже среди взрослых на международных соревнованиях больше набирали только ТЩК и Рика Кихира. Камиле выступать по юниорам еще сезон, а во взрослые она выйдет аккурат к Олимпиаде в Пекине. Она уже исполняет два четверных в произвольной, а также планирует добавить тройной аксель – какие оценки она будет получать с таким набором и неизбежным ростом второй оценки, остается только фантазировать.

3. Александра Трусова

При всем нежном отношении к Саше приходится констатировать – именно она одна из главных неудачниц года. Трусова вошла в сезон фаворитом и символом новой фигурки, попутно переписывая мировые рекорды в произвольной программе, но по итогу провалила все три состоявшихся главных старта сезона – финал Гран-при, чемпионат России и чемпионат Европы. Возможности реабилитироваться на ЧМ ей не предоставила треклятая зараза на букву К, хотя, судя по видео произвольной с пятью квадами, настроена Александра была решительно.

Небольшое утешение – рекорд начала сезона так никто и не побил.

2. Анна Щербакова

Щербакова продолжала находиться в тени королевы квадов Трусовой и королевы компонентов и трикселей Косторной, но это нисколько ей не помешало взять второй год подряд ЧР. Более того, от золота чемпионата Европы Аню отделило одно падение в произвольной. Щербакова допилила четверной флип и теперь прыгает уже три квада в произвольной, причем по сезону намного чище той же Трусовой.

1. Алена Косторная

Вряд ли кто-то перед началом сезона ставил на Косторную как на абсолютную фаворитку – к открытым прокатам она подходила без ультрасложных элементов. Но уже на Finlandia Trophy Алена явила миру шикарные пролетные тройные аксели, ну и дальше вы знаете: единственное соревнование, где Косторная не стала первой, – это чемпионат России (и то, там есть большие вопросы к судейству). В остальном Алена – безоговорочный лидер сезона, и безумно жаль, что триумфальный дебют во взрослых не закончился золотой медалью ЧМ.

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