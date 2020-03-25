Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая порассуждала, при каких условиях победительница Олимпиады-2018 Алина Загитова возобновит спортивную карьеру.

«Я не могу ответить за нее. У нее есть своя команда, у нее есть свое представление о ее будущем. Она попробовала себя в новом амплуа. Но если в начале следующего сезона она поймет, что ей захочется вновь ощутить вкус борьбы, вкус победы, ощутить тот адреналин, который сопровождает тебя во время выступлений, и у нее будут силы и желание, и она поймет, что ничем не уступает действующим спортсменкам, то она вернется. Если она этого не почувствует, то останется в той стезе, в которой находится сейчас.

Это решение должна принять она сама вместе со своим тренерским штабом, вместе с родителями. Я думаю, нас с вами точно не будут спрашивать – и это правильно», – сказала 41-летняя Слуцкая в интервью Марии Командной на ютьюб-канале COMMANDOS.

Слуцкая выиграла ЧМ-2002 и ЧМ-2005.

Загитова в декабре 2019 года объявила о приостановке спортивной карьеры и пропустила чемпионат России – отбор на главные старты.

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