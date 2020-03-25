Российская фигуристка Александра Трусова вошла в число 12 апостолов современности в категории «Спорт».

Журнал Esquire каждый год выбирает 12 человек из сфер спорта, науки, культуры, искусства и бизнеса, которые продвигают свое дело вперед. 16-летняя Трусова в сезоне-2019/20 выиграла два этапа Гран-при и впервые из фигуристок исполнила на соревнованиях четверной флип.

Также Александра взяла бронзовые медали финала Гран-при, чемпионата России и чемпионата Европы.

Помимо флипа, фигуристка владеет четверными тулупом, сальховом и лутцем, пробовала исполнять на соревнованиях тройной аксель.

После отмены ЧМ Трусова выложила видео произвольной программы с пятью четверными прыжками

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