Двукратная чемпионка мира и посол летней Олимпиады-2020 в Токио Евгения Медведева прокомментировала перенос Игр из-за пандемии коронавируса.

«Главное, что мероприятие состоится, и его не отменили полностью. Главное – всем оставаться в безопасности. Уверена, что вместе мы справимся с такой трудной задачей: через год все будет хорошо, и мы встретимся на Олимпиаде», – цитирует 20-летнюю Медведеву японский телеканал Asahi.

Олимпийские игры, запланированные на лето 2020 года, состоятся не позднее лета-2021.

Лучшее достижение Медведевой в сезоне-2019/20 – второе место на этапе Гран-при в Москве.

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